Mohorič je v levem ovinku pri veliki hitrosti izgubil nadzor nad kolesom. Kot je moč sklepati iz posnetka, ga je presenetila luknja na cestišču, nato pa ga je katapultiralo v zrak. Naredil je salto in z glavo udaril ob tla. Pri tem je razpadlo njegovo kolo.

V šoku se je nemudoma pobral in je želel nadaljevati z dirko, a so ga zaradi suma poškodb glave in hrbta na nosilih odpeljali v bolnišnico.

Mohorič je tako že drugi član ekipe Bahraina, ki je zaradi padca moral predčasno končati dirko. Pred njim je že grdo padel kapetan ekipe Španec Mikel Landa. Slovenijo sedaj na Giru zastopa zgolj še Jan Tratnik, ki je prav tako član ekipe Bahrain-Victorus.

Zaenkrat še ni znano, kako hude poškodbe je 26-letnik utrpel, upati gre da ne prehudih in se bo kmalu lahko vrnil na kolo.

Mohorič je v mladinskih kategorijah osvojil naslova svetovnega prvaka (2012 in 2013), zmagal je na etapah dirke po Španiji in Italiji. Je eden najboljših kolesarjev v spustih, njegov »izum« je tudi poseben aerodinamični položaj, pri katerem sedi na okviru kolesa namesto na sedežu, a je to od začetka aprila prepovedano.