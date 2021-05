Napoved za Slovenijo: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bo večinoma suho, nato se bodo pojavljale krajevne padavine, predvsem plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija.

Ponoči bo oblačno, dež z nevihtami se bo razširil nad večji del Slovenije. V vzhodni in severni Sloveniji bo zapihal veter severnih smeri, ob morju bo še pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa slabele in popoldne povsod ponehale. Pričelo se bo jasniti, nastale bodo še krajevne plohe. Zjutraj in dopoldne bo na Primorskem pihala šibka burja, drugod veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo dopoldne delno jasno in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Sredi dneva in popoldne bodo znova krajevne plohe in nevihte. V noči na sredo bo deževalo, do jutra bo dež ponehal. V sredo bo dopoldne precej jasno, popoldne pa spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami.