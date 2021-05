Kolesarji so opravili z osmo etapo od Foggie do Guardije Sanframondi. Na njej so v 170 kilometrih premagali 3400 metrov nadmorske višine in opravili z dvema kategoriziranima vzponoma. Etapa je po pričakovanju pripadla ubežnikom, ki pa so se za preboj v beg morali močno potruditi. Na koncu je uspelo devetim kolesarjem, etapo pa je dobil Victor Lafay (Cofidis), ki je prišel do svoje prve zmage v profesionalnem kolesarstvu.

Mohorič ni šel v beg Uvodni dan drugega tedna dirkanja na italijanskih cestah se je pričel silovito. Na odprti cesti z veliko veliko vetra je bil tempo v prvih 50 kilometrih brutalen. Ekipe s kandidati za visoka mesta v skupnem seštevku niso ničesar prepuščale naključju, da bi morda zaradi vetra prišlo do razpada glavnine na ešalone, zato so pokrivale tudi številne napade kolesarjev, ki so skušali preiti v beg. Ta se je uspešno oblikoval šele po 50 kilometrih, ko cesta ni bila več tako na odprtem in veter ni povzročal tako velike nevarnosti. Glavnina je umirila svoj tempo, v ospredje pa se je uspešno prebilo devet kolesarjev, ki so si nato hitro privozili sedem minut prednosti, kar je zadostovalo vse do konca. V beg se ni uspel prebiti Matej Mohorič, ki je bil zaradi profila etape, na kateri je bil tudi dolg spust, med kandidati za uspeh. Zanimivo je, da v ubežni skupini ni bilo prav nobenega kolesarja Bahrain-Victorusa.