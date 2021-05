Uničenje stavbe je potrdila tudi Al Jazeera. Televizija je predvajala tudi posnetke, kako se je stavba po letalskem napadu zrušila.

Lastnik porušenega stolpa Džala Džavad Mehdi je sporočil, da ga je pripadnik izraelske obveščevalne službe eno uro pred napadom posvaril, da so lahko stavbo evakuirali. V telefonskem pogovoru z agentom je moledoval za dodatne minute, da bi lahko novinarji pred evakuacijo tudi vzeli vso opremo. Agent je prošnjo zavrnil.

Izrael je medtem sporočil, da je letalo napadlo stolpnico, ki je gostila vojaško opremo palestinskega gibanja Hamas. »Stavba je gostila tudi pisarne civilnih medijev, za katerimi se teroristična skupina Hamas skriva in uporablja za človeški ščit,« so dodali.

Obstreljevanje, ki se zaostruje od ponedeljka, je terjalo najmanj 139 življenj na strani Palestincev, med njimi je najmanj 39 otrok. Palestinski reševalci so sporočili, da je v napadu danes umrlo tudi deset članov iste družine, med njimi osem otrok in dve ženski. Umrli so v zrušenju trinadstropne stavbe v begunskem taborišču Šati.

Tiskovni predstavnik Hamasa je napad označil za vojni zločin.

Egipt odprl mejo z Gazo

Izrael medtem poroča o najmanj devetih smrtnih žrtvah obstreljevanja Hamasa z raketami. Med žrtvami sta tudi otrok in vojak.

Egipt je medtem danes odprl svojo mejo z Gazo in dovolil, da je deset reševalnih vozil iz palestinskega ozemlja prepeljalo huje ranjene Palestince, ki se bodo zdravili v Egiptu.

Pri tokratni zaostritvi gre za enega najhujših konfliktov med Izraelom in Hamasom ter njegovimi zavezniki od leta 2014. Izbruhnil je po tednih napetosti med Izraelci in Palestinci v vzhodnem Jeruzalemu, kjer so v ponedeljek na Tempeljskem griču vnovič izbruhnili spopadi med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami. To je vodilo v hitro zaostritev in obstreljevanje med obema stranema.

Spopadi so se v petek razširili na Zahodni breg, kjer je bilo ubitih najmanj deset Palestincev, več sto pa ranjenih. Tu so izbruhnili nasilni protesti mladih Palestincev, ki so izraelske vojake obmetavali s kamenjem, molotovkami in drugimi izstrelki. Izraelci so jim odgovorili s solzivcem, gumijastimi naboji in pravim strelivom.