Vučić je za to srbsko komercialno televizijo povedal, da je prejel predlog sklepov, v katerih bi morali vsi udeleženci vrha izraziti nasprotovanje spremembam meja. S tem besedilom so se po njegovih besedah strinjali ostali voditelji držav regije, on pa da je »vnesel majhen amandma in to je sedaj zanje pekel«.

Meni, da njegovega dopolnila »ne bodo sprejeli, ker bi pomenil Kosovo v okviru Srbije«. To ga sicer ne skrbi, ker ima mirno vest, lahko pa na vrhu sprejmejo, kar želijo, a brez Srbije, je dejal. Dvomi sicer, da bodo karkoli sprejemali brez Srbije.

Vučić je sicer že na skupni novinarski konferenci s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem, ki je v petek Beograd obiskal v okviru priprav na vrh, pred tem dejal, da je posredoval glede deklaracije, ki naj bi jo sprejeli na ponedeljkovem vrhu na Brdu pri Kranju, da »da nespremenljivosti meja, a v skladu z odločitvami Združenih narodov«. Ponovil je, da Beograd, ki neodvisnosti Kosova ne priznava, zagovarja načelo nespremenljivosti meja v skladu z odločitvami Združenih narodov.

Za televizijo Prva TV je še dodal, da bo na Brdo pri Kranju odšel slovesno oblečen, da bodo tam »velikani politične scene Balkana«, ki bodo povedali, kaj si mislijo, a o Srbiji mislijo vse najslabše. On pa mora ščititi in braniti Srbijo ter si prizadevati, da bi zanjo čim več dosegel, je še dejal.

Pahor je v okviru priprav na vrh z obiskom Beograda sklenil ločena srečanja z vsemi voditelji držav pobude Brdo-Brioni, ki so vsi potrdili udeležbo.

Na skupni novinarski konferenci je Pahor med drugim povedal, da sta se z Vučićem posvetovala o elementih sklepne deklaracije. V njej bi zapisali, da je širitev EU na Zahodni Balkan geopolitično vprašanje, da mora širitev potekati hitreje in da mora EU imeti pred očmi celoten prostor Zahodnega Balkana. V odgovoru na novinarsko vprašanje pa je ponovil nasprotovanje spreminjanju meja v regiji, saj mirna sprememba meja ni mogoča.