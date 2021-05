Tako Pahor kot minister za obramb Matej Tonin in načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš so v svojem nagovoru izpostavili vse zakonske spremembe, pripravljene v zadnjem letu, s katerimi se vojski obetajo boljši času: zakon o investicijah v SV, noveli zakonov o obrambi in o službi v SV, pa tudi ta teden sprejeta uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka.

»Po treh različnih desetletjih za našo vojsko, prvo je bilo namenjeno njeni izgradnji, drugo njeni profesionalizaciji, tretje pa žal pod črnimi oblaki, prehajamo v četrto desetletje. Zanj si vsi želimo, da bo za vojsko svetlo, da bomo šli v nove zgodbe. Čaka nas modernizacija, ki pomeni veliko odgovornost. To modernizacijo moramo uspešno pripeljati do konca. Modernizacija pa je lahko uspešna le, če imamo zagotovljene vire in kadre,« je dejal Tonin.

Pahor pa je izpostavil, da je bilo zadnje leto za vojsko še posebej zahtevno, in tako spomnil na leto epidemije covida-19. Pomoč vojske pri obvladovanju epidemije je bila po besedah Pahorja dragocena in nepogrešljiva. Vojska je pomembno podprla zdravstveni sistem, ki je bil soočen z verjetno največjim izzivom doslej, je izpostavil in spomnil, da je ob tem vojska še naprej pomagala tudi civilni zaščiti, lokalnim skupnostim in vojski na meji.

»To je razlog za še večje zadovoljstvo, da so se načrti iz preteklega obdobja začeli končno uresničevati. Posamezni ukrepi so prvi pomembni koraki, naslednje pričakujem v kratkem. Pomemben pa bo tudi resen in odgovoren premislek glede sistema nagrajevanja v prihodnje,« je dejal Pahor.