Nedelja bo tako, z izjemo božiča, prvi dan po 3. novembru, ko bodo lahko Avstrijci ne glede na razlog zapustili svoje domove po 20. uri. V sredo bodo nato sledile še druge sprostitve na področju gastronomije, hotelov, kulture in športa, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Ministrstvo za zdravje je v petek še sporočilo, da bodo za avstrijsko zeleno potrdilo upoštevali le v Evropski uniji dovoljena cepiva proti covidu-19. V Avstriji postopoma uvajajo zelena potrdila, s katerimi bodo lahko prebivalci obiskovali kavarne ali bazene.

Po nekaj zmede glede tega, katera cepiva bodo upoštevali pri potrdilu, je ministrstvo sporočilo, da bodo morali tisti, ki so se v tujini cepili z ruskim Sputnikom V ali kitajskim cepivom podjetja Sinopharm, vseeno predložiti negativen test na novi koronavirus. Pri tem pa odsvetujejo dodatno cepljenje s cepivi, ki jih je odobrila Ema.

V Evropski uniji je Ema zaenkrat odobrila štiri cepiva, to so cepiva podjetij Pfizer, Moderna, AstraZeneca in Johnson & Johnson.