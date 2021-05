Delež pozitivnih testov je bil glede na četrtek nižji za 0,1 odstotne točke. V bolnišnicah je bilo 22 covidnih bolnikov manj kot v četrtek, štirje manj so bili na intenzivni negi. Iz bolnišnic so odpustili 56 ljudi, potem ko so jih dan prej 35. Umrlo je šest bolnikov s covidom, kar je enako kot v četrtek.

Sedemdnevno povprečje okužb se je s četrtkovih 466 znižalo na 447.