V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Pihal bo jugozahodnik, na severovzhodu pa popoldne veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 od 14, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 15 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa slabele. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod veter severnih smeri. V noči na torek bodo padavine povsod ponehale, zjasnilo se bo. V torek bo sprva delno jasno in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Sredi dneva in popoldne bodo znova krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je območje nizkega zračnega tlaka. Zahodno Evropo je dosegla vremenska fronta, ki se pomika proti Alpam. V višinah se nad nami zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak, ki povzroča spremenljivo vreme.

Napoved za sosednje pokrajine: Spremenljivo do pretežno oblačno bo s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vremenski vpliv na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.