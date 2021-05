Slovenska vlada je na svojem poslopju ob slovenski in evropski včeraj izobesila še izraelsko zastavo in na twitterju zapisala, da »obsojamo teroristične napade in stojimo ob strani Izraelu«. Predsednik države Borut Pahor je zapisal, da ni naklonjen izražanju stališč o mednarodnih vprašanjih z izobešanjem zastav drugih držav. Veleposlanik Palestine, pristojen za Slovenijo, Salahem Abdel Šafi, pa je izrazil ogorčenje, rekoč, da je »žaljivo do žrtev, če se izraža simpatije zgolj z enimi, z drugimi pa ne… Ne gre zgolj za politično vprašanje, temveč tudi za zelo človeško vprašanje,« je dejal za Dnevnik.

Napovedal je uradni protest, kakršnega so po njegovih besedah skupaj z drugimi arabskimi veleposlaniki že vložili v Avstriji, kjer se je vlada prav tako odločila izobesiti izraelsko zastavo. V kabinetu premierja Sebastiana Kurza, ki si je sploh po odhodu svobodnjakov iz vlade leta 2019 zelo prizadeval za izboljšanje odnosov z Izraelom, so odločitev pojasnili z besedami, da ima Izrael pravico do samoobrambe, zunanji minister Alexander Schallenberg pa je dejal, da »nič ne more opravičiti več kot tisoč raket, ki so jih Hamas in druge teroristične skupine izstrelili nad Izrael iz Gaze«.

Na Češkem so izraelsko zastavo izobesili na praškem gradu na ukaz predsednika Miloša Zemana, ki ima pogosto drugačna zunanjepolitična stališča od češke vlade, vendar ne tudi do Izraela. Premier Andrej Babiš je marca v Jeruzalemu odprl diplomatsko predstavništvo in se podobno kot Avstrija in Madžarska obrnil na Izrael za pomoč v boju proti covidu-19.

V Parizu niso dovolili protesta Spopadi med Izraelom in Hamasom so postali domača tema tudi drugod po svetu. Pariške oblasti niso izdale dovoljenja za shod v podporo Palestincem s pojasnilom, da se bojijo spopadov in napadov na sinagoge. Organizatorji so se pritožili na sodišče, shod pa so nameravali organizirati danes. Arabci so shode v podporo Palestincem v preteklih dneh organizirali v mnogih mestih po svetu, tudi v Nemčiji, kjer je tiskovni predstavnik kanclerke Angele Merkel dejal, da ne bodo dovolili protijudovskih manifestacij. Najbolj jih je zmotil shod v Gelsenkirchnu, kjer so protestniki vzklikali protijudovske kletvice. V ZDA je Bela hiša pod pritiskom z leve in desne – progresivni demokrati želijo obsodbo Izraela, republikanci vidijo v dejanjih proiranskega Hamasa razlog za odstop od oživljanja jedrskega sporazuma s Teheranom. Biden je včeraj dejal, da posredovanje izraelske vojske ni nesorazmerno glede na raketne napade Hamasa.