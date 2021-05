V Portorožu se je pod vodstvom selektorja Andreja Kraševca zbrala slovenska ženska teniška reprezentanca. Z izjemo najvišjeuvrščenih igralk Polone Hercog, Tamare Zidanšek, Kaje Juvan in Dalile Jakupović so se vabilu odzvale Živa Falkner, Pia Lovrič, Manca Pislak, Nika Radišič, Nina Potočnik in Tina Cvetkovič. Svetovna zdravstvena kriza je povsem prekinila reprezentančni program, saj je slovenska ženska reprezentanca nazadnje tekmovala lanskega februarja, letos pa ne bo imela nobene tekme.

Pri Teniški zvezi Slovenije si z reprezentančnimi akcijami prizadevajo ohraniti ekipnega duha, hkrati pa obetavnim igralkam omogočiti kvaliteten trening. Zato imata tako ženski selektor Andrej Kraševec kot novi moški selektor Grega Žemlja več delovnih obveznosti v obliki nekaj letnih večdnevnih priprav in enodnevnih akcij. Slovenske igralke, ki so se udeležile priprav v Portorožu, se pripravljajo na dva močna mednarodna turnirja na Otočcu. Prvi se začne 24. maja, drugi pa 31. maja.

»Vseh šest igralk je bilo v Portorožu prizadevnih in delavnih. Igralke so v tekmovalnem ritmu, saj si turnirji sledijo iz tedna v teden. Vreme je zdržalo, tako da večjih težav ni bilo. Pomembno je tudi, da vzpostavimo ekipnega duha,« je ob koncu priprav povedal selektor Andrej Kraševec, ki mu je pomagal Daniel Šantl. S pripravami je bila zadovoljna tudi Pia Lovrič: »Priprave v Portorožu so bile zelo koristne in so služile kot odlična priprava za prihodnje turnirje. Ker smo precej enakovredne, smo opravile veliko odličnih treningov.«

Rafael Nadal hodil po robu Kralj peščenih igrišč Rafael Nadal je bil v osmini finala turnirja serije masters v Rimu proti Denisu Šapovalovu na pragu poraza. Kanadčan je imel v tretjem nizu dve zaključni žogici, a je Španec kljub temu ostal v igri za osvojitev desetega naslova v večnem mestu. Dvoboj je trajal kar uro in pol. Včeraj je bil Rafael Nadal spet v formi in se je v četrtfinalu Aleksandru Zverevu maščeval za poraz prejšnji teden v Madridu. Po dveh urah je premagal Nemca s 6:3, 6:4. »Precej bolje sem kontroliral dvoboj kot v Madridu. Naredil sem tudi malo neizsiljenih napak. Dober rezultat pred Rolandom Garrosom mi pomeni veliko,« pravi Rafael Nadal, ki se bo v današnjem polfinalu pomeril s presenečenjem turnirja Američanom Reillyjem Opelko, 47. igralcem na svetu. V Rimu je bilo veliko presenečenj predvsem pri ženskah. Serena Williams, ki je nazadnje tekmovala sredi februarja, je odigrala svoj tisoči dvoboj, dogodek pa ni bil nič kaj slavnosten. Devetintridesetletno Američanko je s 7:6 (6), 7:5 premagala Argentinka Nadia Podoroska. Japonka Naomi Osaka je v drugem krogu podobno kot v prvem Tamara Zidanšek občutila moč udarcev Američanke Jessice Pegula, ki je bila boljša s 7:6 (2), 6:2. Pri vodstvu s 6:1 in 3:3 pa je dvoboj Nemki Angelique Kerber zaradi poškodbe v solzah predala Romunka Simona Halep. Američanka Coco Gauff pa je poslala domov Belorusinjo Arino Sabalenka, finalistko zadnjih dveh najmočnejših peščenih turnirjev. V moški konkurenci je za največje razočaranje poskrbel Dominic Thiem. Avstrijec v tej sezoni na pesku ne najde prave igre in se ni uvrstil niti v četrtfinale. Včeraj popoldan je dež krojil spored v Rimu. Prva igralka sveta Asleigh Barty in Coco Gauff sta se trikrat vrnili na igrišče, bolje pa je šlo prvi igralki sveta, ki je vodila s 6:4 in 2:1. A v nadaljevanju je Avstralka začutila bolečine v rami ter dvoboj predala. V težavah se je znašel tudi Novak Đoković, ki po večurni prekinitvi proti Stefanosu Cicipasu zaostaja z 0:1 v nizih in 1:2.

Andy Murray znova na igrišču V Rimu je tudi nekdanji prvi igralec sveta Andy Murray. Triintridesetletni Škot sicer ni nastopil med posamezniki, je pa glede na svoj sloves opravil več treningov z najboljšimi 20 igralci na svetu, med drugim tudi z Novakom Đokovićem. Murray je skupaj z Liamom Broadyjem nastopil v konkurenci dvojic, kjer je izpadel v drugem krogu. »Užival sem na treningih z najboljšimi igralci sveta. Dobil sem samozavest, s katero se bom prihodnji teden vrnil na igrišča tudi med posamezniki,« sporoča Andy Murray, ki še izbira med turnirjema v Lyonu in Ženevi. Hkrati si prizadeva, da mu na Rolandu Garrosu ne bi bilo treba igrati v kvalifikacijah, saj si želi povabila organizatorjev. Direktor pariškega turnirja Guy Forget odgovarja, da se mu podelitev vabila ne zdi sporna, saj je bil Murray v svojih najuspešnejših letih eden najboljših igralcev na peščeni podlagi.