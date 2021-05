Protestniki so opozorili, da imajo še dober teden, da zberejo manjkajoče podpise za referendum o zakonu o vodah, zato so k oddaji podpisov pozvali vso slovensko javnost. Sporočili so, da je zakon o vodah "le eden v vrsti uničujočih zakonov, s katerimi se podeljuje privilegije kapitalu, na škodo ljudi in narave".

Poudarili so, da se je civilna družba še dodatno angažirala, saj po celi Sloveniji pri zbiranju podpisov sodeluje več kot 300 prostovoljcev.

Protestniki so tokrat Tromostovje simbolično preobrazili v vizijo prihodnosti, ki jo prinaša nov zakon - s trakovi so onemogočili dostop do vode.

Petkovim protestnikom se je pridružila tudi skupina protestnikov v podporo Palestini.