O početju Prekmurcev pa je nekdo v četrtek obvestil policiste iz Radelj ob Dravi. »Nemudoma so odšli na kraj in ustavili osebno vozilo z lahkim priklopnikom. V vozilu sta bili dve osebi z območja Prekmurja. Na lahkem priklopniku in v avtomobilu sta imela pet pritlikavih borov, ki sodijo med zaščitene rastline. Osumljena sta pritlikave bore izkopala na območju gozdnega rezervata državnega pomena Lovrenška jezera,« je sporočila Milena Trbulin s policijske uprave Celje. Policisti so rastline zasegli, osumljena pa bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami. pk