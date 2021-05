Še nikoli se ni zgodilo, da bi bila hokejska reprezentanca petnajst mesecev brez tekme. Po drugi prestavitvi svetovnega prvenstva skupine B bo v Tivoliju te dni potekal mednarodni turnir šestih držav. Slovenija se bo predstavila s pomlajeno zasedbo, selektor Matjaž Kopitar pa želi dobiti čim več koristnih informacij pred avgustovskim vrhuncem sezone, ko bodo risi v Oslu lovili tretji zaporedni nastop na olimpijskih igrah.

V Ljubljani bo potekal prvi turnir na članski ravni, ki ga hokejska zveza organizira v času pandemije. V zadnjih dneh je bilo nekaj ugank, ali bo v Ljubljano prispela francoska vrsta, ki je bila po okužbah s koronavirusom v samoizolaciji. Galski petelini bodo v Slovenijo prišli v treh skupinah danes popoldne, zvečer pa jih čaka obračun z Romunijo. Slovenija bo turnir začela proti tradicionalni tekmici Avstriji (16.30), ki prav tako ne razpolaga z najmočnejšo zasedbo. Vseh šest reprezentanc je nastanjenih v mehurčku hotela Lev v bližini tivolske dvorane. »Ni enostavno organizirati in izpeljati takšnega turnirja. Upam, da bo vse potekalo gladko in brez okužb,« se nadeja generalni sekretar HZS Dejan Kontrec.

Slovenski selektor Matjaž Kopitar ima na voljo dolgo klop z 28 hokejisti in vsako tekmo bo celotna peterka na tribuni. Najmočnejša zasedba je v vratih s štirimi konkurenčnimi vratarji, najbolj oslabljen pa je napad s številnimi mlajšimi igralci. Kopitar od izbrane vrste zahteva visok ritem igre z veliko želje. Zelo pozoren bo, kako se bodo mlajši hokejisti znašli v reprezentančnem dresu po dolgi sezoni v alpski ligi. Vse kaže, da bo Tivoli na ponedeljkovi tekmi med Slovenijo in Francijo odprl vrata za navijače. Hokejska zveza je pred dvema tednoma oddala vlogo, da bi se na hokejske tekme vrnili obiskovalci. »Po zeleni luči vlade čakamo odločbo upravne enote in pozitivno mnenje NIJZ. Če bodo navijači dobili dovoljenje za prihod v dvorano, bomo v ponedeljek odprli zahodno tribuno,« je pojasnil Kontrec.

V senci reprezentančne akcije na klubski ravni potekajo usklajevanja za prihodnjo zimo. Olimpija ima dolg seznam želja za nakupe igralcev državnega prvaka z Jesenic. Ljubljančani bodo naslednjo sezono zelo verjetno začeli z novim trenerjem, saj je malo možnosti, da bi se Raimo Summanen vrnil v Tivoli. Finec je v javnih nastopih z žaljenjem sodnikov kazil ugled Olimpije, njegova komunikacija pa ni bila vedno primerna niti v odnosih s hokejisti. Kandidat za tivolsko klop je Mitja Šivic, ki je v zadnjih dveh letih zelo uspešno vodil Jesenice. Ravno njegov model igre iz Podmežakle je nemara najprimernejši za novinca v najvišjem regijskem tekmovanju, kjer bo Olimpija skoraj vsako tekmo igrala v vlogi izzivalca.

Spored slovenskih tekem na turnirju v Tivoliju, sobota ob 16.30: Slovenija – Avstrija, ponedeljek ob 20. uri: Slovenija – Francija, torek ob 20. uri: Slovenija – Romunija, četrtek ob 20. uri: Slovenija – Poljska, petek ob 20. uri: Slovenija – Ukrajina.