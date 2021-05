#portret Sadiq Aman Khan, ponovno izvoljeni župan Londona

Spoštljiva večina Londončanov je prejšnji teden še za štiri leta podaljšala županovanje 50-letnega laburista Sadiqa Amana Khana. To je bil eden od maloštevilnih svetlih laburističnih trenutkov po preštetju glasov delnih lokalnih in županskih volitev v Angliji, ki so bile prejšnji četrtek. V prestolnici so ga prvič izvolili za župana leta 2016. Zmagal je s 56,8 odstotka glasov. Dobil jih je 1.310.143, kar je britanski rekord. Noben politik pred njim ni bil osebno izvoljen s toliko glasovi na katero koli funkcijo. Na tokratnih volitvah, ki bi morale biti maja lani, pa so jih zaradi kovidske pandemije preložili za dvanajst mesecev, je zmagal z nekaj manj glasovi (55,2 odstotka), a spet zelo prepričljivo.