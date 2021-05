S sproščanjem ukrepov za kulturne prireditve SNG Maribor spet na stežaj odpira vrata, saj bodo odslej lahko 50-odstotno napolnili svoje dvoranske kapacitete, kar pomeni možnost, da si predstave v živo ogleda občutno več obiskovalcev. Carmina Burana denimo, katere premiera bo jutri, je bila najprej predvidena le za nekaj obiskovalcev in predvsem za ogled neposrednega prenosa prek nacionalne televizije.

130 nastopajočih

Poseben fokus je namenjen jutrišnjemu plesno-glasbenemu projektu, premieri monumentalne kantate Carmina Burana skladatelja Carl Orffa, ki jo je napisal med letoma 1935 in 1936. Navdihnil ga je istoimenski rokopis z latinskimi, srednjevisokonemškimi in starofrancoskimi pesmimi iz 12. in zgodnjega 13. stoletja, so pa to večinoma ljubezenske, pivske in sploh veseljaške pesmi.

Kantato po navadi uprizarjajo ob »protokolarnih« priložnostih, ki so namenjeni širšemu krogu ljudi (ne le glasbenim ekspertom), zveneče melodije pa bodo tokrat v mariborski različici verjetno zanimive predvsem zaradi giba, pod katerega se podpisuje hišni koreograf in vodja tamkajšnjega baletnega ansambla Edward Clug. Taktirko bo vrtel ravno tako hišni dirigent in umetniški vodja opernega dela ustanove Simon Krečič. Na odru bo kar sto trideset nastopajočih, med njimi baletni solisti in ansambel Baleta, kot tudi operni solisti, zbor in operni orkester. Pod scenografijo se podpisuje Marko Japelj.