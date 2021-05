Narobe je šlo vse Velike preglavice je imel moški, ki je pred dnevi pozno zvečer v Mariboru prerezal žičnato ograjo in vlomil na ograjeno dvorišče hiše, od koder je odnesel motorno vibracijsko ploščo. Do te točke se mu je še uspelo držati ne pretirano zapletenega načrta. Med begom s kraja dejanja je ploščo držal skozi okno avtomobila in z drugo roko navigiral vozilo. Prvi zaplet je bil, ko je s ploščo trčil v hitrostno oviro na cesti in mu je ta padla iz rok. Ker očitno ni imel časa za prilagajanje načrta nepredvidljivim cestnim razmeram, jo je pustil kar tam in pobegnil. Z obema rokama na volanu. A zgodbe še ni konec. Policisti so 34-letnika kmalu prijeli v delavnici hiše, kjer so ga našli skritega v kanalu za popravila podvozij vozil. Bil je njihov stari znanec, čeravno se njihovega snidenja najverjetneje ni prav nič razveselil.

Labod z nogavico Kaj se je motalo po glavi tistemu ali tistim, ki so se tako neokusno poigrali z labodom v britanskem Lincolnu, niti ni tako zelo pomembno. Zagotovo nič kaj pametnega, saj so ubogega ptiča našli z nogavico čez glavo. Zakaj bi kdo to storil in kako bi sploh prišel na tako idejo, ni jasno ne nam ne lokalni policiji, ki je prepričana, da ni šlo za nikakršno nesrečo temveč za namerno dejanje. Kruta potegavščina bi se lahko kaj hitro tragično končala za laboda, ki bi najverjetneje dlje časa umiral zaradi stradanja ali zadušitve. Policisti so v lovu na nepridiprave združili moči z lokalnim društvom proti mučenju živali, grozi jim šest mesecev zapora in/ali denarna kazen.

“Mrtvo” Nemko razkrinkal pes Španska policija je v imenitni vili na Majorki aretirala 47-letno Nemko, ki naj bi nekdanjega delodajalca ogoljufala za okoli milijon evrov. Ko naj bi se lani zglasila na sodišču, so njeni starši sporočili, da je marca umrla v prometni nesreči. Zasebni detektiv je kmalu izvohal, da je ženska najverjetneje lažno prikazala, da je umrla, da bi se s tem izognila sodišču, na Majorki pa je živela pod drugim imenom. Kdo jo je zašpecal? Njen najboljši prijatelj. Izdal jo je namreč njen pes pasme kraljevi pudelj, ki je s svojo veličini in gracioznostjo na otoku izstopal.

V avtu, ne v pisarni Senatorju Ohia Andrewu Brennerju nihče ne more očitati neiznajdljivosti, a čeravno je bila ideja »dobra«, je šepala izvedba. Na sestanku na daljavo po računalniku je namreč sprva res bilo videti, kot da je v domači pisarni, pozneje pa se je izkazalo, da je dejansko stanje priredil zgolj z ozadjem, s fotografijo svoje pisarne, ki jo je prilepil na posnetek. Sam je v tistem času vozil avto. Izdal ga je varnostni pas (dokaj izpovedno pa je bilo tudi njegovo premikanje glave med menjavo cestnih pasov). Dodatne težave mu je prinesla ravno tematika, o kateri so razglabljali na sestanku – različne motnje med vožnjo, med katerimi so tudi videopogovori.