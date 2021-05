Vrag je odnesel šalo

Če sem prav slišal in razumel državno sekretarko z ministrstva za kulturo Ignacijo Fridl, ki je v četrtek, 13. maja, v prvem Dnevniku TV Slovenija naštevala in utemeljevala nove omilitve protikovidnih ukrepov v kulturnih ustanovah in v verskih objektih, je skušala povedati naslednje: kulturnih dogodkov se bom smel odslej udeležiti še z 49 državljankami in državljani, če bom imel prav svež rezultat covid testa, če sem covid prebolel ali pa če sem bil cepljen. Pa še nekaj o kvadraturi prostorov je govorila. Mi bodo pa vsa ta dokazila prihranjena, če bom šel s sodržavljankami in sodržavljani k maši, kar da je to moja ustavna pravica. Pri maši bo veljala samo omejitev na kvadraturo prostora.