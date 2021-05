Navadno njegovih intervjujev ne gledam. Osladna prijaznost in strinjanje z izbranim sogovornikom, kar je značilno za njegovo kramljanje, mi niso všeč. Tudi nedeljski intervju z dr. Petrom Jambrekom sem pogledala po tem, ko sem o pogovoru brala odzive. Žal mi je, da se je s Petrom Jambrekom pogovarjal prav Jože Možina, saj je pogovor potekal pričakovano. Osladno strinjanje, brez ostrine, pritrjevanje ocenam in posmehljivim Jambrekovim trditvam o preteklih in sedanjih dogajanjih v slovenski politiki, nasmihanje Jambrekovemu norčevanju o »antiintelektualnih protestnikih in histerični levici, ki išče nadvoditelja«, ter strinjanje z Jambrekom, da je RTV Slovenija »partijska, neuravnotežena in nesvobodna«.

Ubogi javni uslužbenec Jože Možina! Duhamorno je poslušati pogovor dveh, ki mislita podobno, neprijetno je gledati osladno strinjanje novinarja in gosta. Še bolj neprijetno pa je gledati novinarja, ki se odkrito prilizuje aktualni oblasti.

Oddaja Intervju je avtorska oddaja in posamezni voditelji vabijo goste po lastni izbiri. Tako mi je pred leti pojasnila varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev. Meni bi se zdeli vrhunec uravnoteženosti pogovori novinarjev z osebami iz javnega in političnega prostora, s katerimi ne delijo istega svetovnonazorskega prepričanja. Novinarji so vendar usposobljeni za suverene in profesionalno neizprosne pogovore z vsakim sogovornikom.

Jože Možina bi tako lahko z izbiro svojih gostov zelo veliko prispeval k tako opevani uravnoteženosti. Mnogo bolj zanimivo, predvsem pa profesionalno verodostojno bi bilo, če bi se z zgoraj naštetimi pogovarjali Ksenija Horvat ali Lidija Hren. Jože Možina pa bi povabil na pogovor Alija Žerdina, Vlasto Jalušič, Mladena Dolarja, Jureta Gašpariča, Boštjana Videmška, Spomenko Hribar, morda celo Milana Kučana, in bi, posebno slednjemu, postavil vsa neprijetna vprašanja, ki jih doslej zastavlja le v svoji glavi.

S takim načinom dela bi Jože Možina »nazorsko obogatil« program TV Slovenija ter prispeval k »več pluralnosti«. Mogoče bi prispeval celo k temu, da bi se oblast odrekla, po Jambrekovo, popolni likvidaciji in ponovni vzpostavitvi RTV Slovenija.

Magda Plementaš Lombar, Kranj