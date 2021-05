Vzhodna cev predora Golovec še ne bo odprta to nedeljo, kot je bilo sprva načrtovano, temveč bo zaprta najdlje do prihodnje, 23. maja. Do takrat bo promet skozi predor potekal dvosmerno skozi že lani obnovljeno zahodno cev. Kot so pojasnili na Družbi za avtoceste Republike Slovenije (Dars), podaljšanju zapore ni botrovala zamuda pri prenovi, temveč dejstvo, da bodo v okviru obstoječe prometne zapore opravili še četrto fazo del, ki predstavlja namestitev ventilatorjev.

Na Darsu so pojasnili, da so sprva glede na predvideno dobavo ventilatorjev pričakovali, da bodo to fazo izvedli poleti. To bi pomenilo, da bi morali po zaključku gradbenih del v vzhodni cevi poleti še enkrat zapirati omenjeno cev in tako povzročati dodatne motnje v prometu. »Podaljšanje obstoječe zapore je tako smiselno zaradi zagotovitve osnovnih testiranj opreme in s tem optimalne prometne varnosti. V tem času bodo v obnovljeni cevi strokovnjaki Zavoda za gradbeništvo Slovenije izvedli tudi pregled predora.«

V nadaljevanju bo sicer treba v predoru Golovec izvesti še požarni preizkus, vključno s testiranjem ventilacije v primeru požara, pravijo na Darsu. V času tega preizkusa bodo morali zapreti obe cevi predora, vendar bodo to storili v nočnem času in v terminu, ko je na tem delu obvoznice manj prometa.

Ozko grlo zaradi priključka Letališka do 7. junija Dars trenutno na vzhodni ljubljanski obvoznici izvaja še en gradbeni projekt, in sicer rekonstruira priključek avtoceste na Letališko cesto. Zaradi gradnje novega in del na obstoječem nadvozu promet na obvoznici na tem delu poteka po polovici avtoceste dvosmerno po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Ta delna zapora bo po zagotovilih Dars odpravljena predvidoma najpozneje 7. junija letos. Samo rekonstrukcijo omenjenega priključka pa bosta izvajalca Trgograd in Gradbeno podjetje Krk dokončala do 18. junija. Med 7. in 18. junijem bosta na tem delu avtoceste v obeh smereh zaprta odstavna pasova, napovedujejo na Darsu.