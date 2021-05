Podobno presenečeni so bili danes tudi v Avstriji in na Češkem. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je sporočil, da so na poslopjih vlade in zunanjega ministrstva v Avstriji danes izobesili izraelsko zastavo v znak solidarnosti z judovsko državo. Ob tem je ostro je obsodil napade proti Izraelu z območja Gaze. V izraz solidarnosti z Izraelom je izraelsko zastavo danes izobesil tudi češki predsednik Miloš Zeman na svoji uradni rezidenci na praškem gradu. Postavil jo je na mesto evropske zastave.

Medtem je Izrael danes okrepil napade na Gazo, kjer je v zadnjih dneh umrlo več kot sto ljudi, med njimi številni otroci, mnogo jih je ranjenih. Izraelska vojska se pomika proti Gazi, na katero izvajajo tako zračne kot kopenske napade. Slovenija, Avstrija in Češka izražajo solidarnost z Izraelom, ki je danes mobiliziral dodatnih devet tisoč rezervistov. Na izraelski strani je v spopadih v zadnjih dneh umrlo sedem ljudi.

Predsednik republike Borut Pahor je sporočil, da »ni naklonjen izražanju stališč države glede mednarodnih vprašanj z izobešanjem zastav drugih držav«.