Ponavljajoče se laži

Boštjan M. Zupančič si je v oddaji Odkrito na tretjem programu RTV Slovenija dovolil nekaj neresničnih obtožb na moj račun, ki sodijo med kazniva dejanja zoper čast in dobro ime. Ker pa imam 97 let, ne bom uporabil dolgotrajne sodne poti in se omejujem samo na navedbo dejstev, ki demantirajo vse neresnične trditve o moji domnevni vlogi v mesecih maju in juniju 1945 pri izbiranju žrtev za poboj vrnjenih domobrancev v taborišču Šentvid pri Ljubljani.