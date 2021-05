Save Your Tears - The Weeknd Kanadski pevec, skladatelj in tekstopisec s pravim imenom Abel Makkonen Tesfaye (1990), ki si je svetovno slavo pridobil s skladbami, sumljivo podobnimi tistim nemške skupine Alphaville iz osemdesetih let, je na prvem mestu naše lestvice. Tokrat z uspešnico Save Your Tears, ki velja za njegov zadnji velik poseg na svetovne lestvice. Skladba, ki se je prebila na večino svetovnih lestvic, ne bo tako uspešna kot Blinding Lights, ki je bila lani prva na vseh lestvicah (tudi na letni slovenski). A to večjega vpliva na Tesfayejevo kariero ne bo imelo. Fant, sin ločenih etiopskih priseljencev, ki sta ga v Torontu vzgojila stara starša in se je začel drogirati pri 11 letih (marihuana, kokain, ekstazi, tablete…), je enostavno uspel. Po štirih albumih, ki jih je posnel od leta 2013, je Tesfaye osvojil tri grammyje, osem Billboardovih nagrad, pet ameriških glasbenih nagrad in dve MTV-jevi nagradi. Kritika ga že primerja s Princem, Michaelom Jacksonom, pa tudi z modernejšimi ameriškimi glasbeniki. Na njegovem računu je okoli 100 milijonov dolarjev.

Romeo in Julija 2021 - Flirrt Skupina Flirrt deluje z daljšim vmesnim postankom že od leta 1997, a zdi se, da je po mnogih poskusih Roku Lunačku, ki je duša te bolj pop kot rock skupine, pravi preboj na komercialno sceno uspel šele s priredbo svoje stare skladbe Romeo in Julija. Ja, plošča Univerzum, na kateri je originalna verzija skladbe, je iz davnega leta 2000. Novejši in očitno popularnejši verziji so dodali umetniški video, skladbi pa akustičnejši aranžma in violino Marka Ramljaka. Mimogrede, presenečeni boste, če vam povemo, da so Flirrt doslej izdali že osem albumov.

Dobr' gre - Maraaya Za mnoge najboljša slovenska udeleženca Evrovizije sta ves čas na preži. Ves čas lovita najboljše pozicije. Tokrat sta udarila z uspešnico Dobr' gre. Ravno prav moderni ritmi in ravno prav nevtralni teksti o plesu in zabavi so specialnost dua Maraaya oziroma vsestranskega in vseprisotnega Raayja: »Res mi dobr’ gre, / to življenje zame pisano je, / dobr’ gre, / uživam ga in to je vse,« poje Marjetka Vovk s prijateljicami, poplesujoč po Ljubljani. Kdo ve, morda pa je to novo navodilo za toplejše dni, ko bomo bolj razigrani. Vsaj do jeseni.

Head & Heart - Joel Corry & MNEK Glava in srce, deli človeškega telesa, so na aktualni slovenski lestvici ta teden v posebni ponudbi. Angleški glasbenik in didžej Joel Corry s spremljajočim vokalom angleškega pevca Uzoechija Osisiome »Uza« Emenikeja, z enostavnejšim imenom MNEK, je s skladbo Head & Heart iz lanskega julija osvojil predvsem evropske lestvice, marsikje je bil tudi na prvem mestu. Pri nas je bil lani zgolj visoko s prejšnjo uspešnico Lonely, je pa zato aktualna plesna in malce patetična skladbica trenutno največja uspešnica leta v Sloveniji.

Paradise - Meduza ft. Dermot Kennedy Za vse tiste, ki se še niste odpravili v italijansko pokrajino Basilicata, je skladba Paradise pravi reklamni video. Najprej cepljenje, potem skok proti mestu duhov ali kar v Matero, nekoč evropsko prestolnico kulture. Paradiž je sicer umirjena, pa vendar plesna skladba, ki sta jo skupaj ustvarila italijanski producentski trio Meduza ter irski vokalist in skladatelj Dermot Kennedy. Pesem, ki je izšla lani oktobra, pa ni osvojila samo slovenskih src, ampak vse evropske lestvice, vključno s plesnimi v ZDA.

Head Shoulders Knees & Toes - Ofenbach & Quarterhead Glasbo čutim v glavi, ramenih, kolenih in prstih, pa tudi v kosteh, pravijo mojstri – francoski deejay duet Ofenbach in nemški duet Quarterhead, ki jim pri vokalu s frenetičnim glasom pomaga ameriška pevka Norma Jean Martine. Skladba, ki je bila posneta že lanskega maja, se je pri nas uveljavila veliko kasneje, že lani pa je osvojila Avstrijo, Francijo, Nemčijo, Švico, Nizozemsko, Poljsko, Slovaško, Romunijo… Najvišje je bila v vzhodni Evropi, na drugih kontinentih pa so plesno skladbo komaj opazili.

Diamonds - Sam Smith Izvrsten angleški pevec Sam Smith je po treh albumih in dveh svetovnih turnejah postal prava institucija, zato je vsaka skladba, ki jo posname, potencialna uspešnica. Tudi Diamanti z njegovega zadnjega albuma Love Goes. Skladba je izšla septembra lani in se je visoko uvrščala predvsem na najpomembnejših velikih lestvicah (ZDA, Velika Britanija, Kanada…). Počasna, a vseeno močna plesna skladba je ena najzanimivejših na lestvici, vendar ne samo zato, ker je Sam Smith izjavil, da je feminist, ki se počuti enako ženska kot moški.

Sanjava (Runaway) - Samantha Maya Ustvarjalci skladbe Sanjava so povedali, da so želeli ustvariti lahkotno, na trenutke plesno skladbo, hkrati pa ohraniti pevkin indie pop pridih. Naše verjetno premalo pozorno uho neodvisnega popa ni zaznalo. Prej nekaj neobvezne psihedelike. Samantha Maya, ki se v videu sprehaja s fantom, pravi, da je pesem, ki je na trg prišla prejšnji mesec, le še eno filozofsko delo, ki ga namesto v knjige zapisuje v besedila pesmi: »Si upaš v neznano? / Si upaš iti z mano? / Naj vodi intuicija, / naj vodi, da odkrijeva. / Kaj vse se v nama skriva?«

Afterglow - Ed Sheeran Brez enega najbolj popularnih glasbenikov zadnjih let si glasbene lestvice praktično ni mogoče predstavljati. Konec koncev je posnel štiri albume (peti bo izšel letos), ki so podrli vse mogoče rekorde v prodaji. Če smo dobro šteli, je Afterglow njegova 26. uspešnica, ki pa največjih skladb, recimo Perfect ali Shape of You, ne bo dosegla. Afterglow so na trg lansirali za zadnje božične praznike, a skladba ne doma ne v ZDA ni prišla na prve pozicije. Še najbolj uspešna je bila v Izraelu in na Hrvaškem. A hudega temu glasbeniku ne bo. Na računih ima okoli 180 milijonov evrov.