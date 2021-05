Prikrito priznanje

Zdaj je prišlo tudi z vrha strokovne hierarhije: Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) se je pridružila stališču, da je vdihavanje okuženega zraka ključen način okužbe s koronavirusom. Doslej je aerogeni prenos vztrajno odrivala in okužbo pripisovala kapljičnemu prenosu z večjimi izdihanimi ali izkašljanimi kapljicami, ki iz dihalnih poti okužene osebe priletijo na obrazne sluznice druge osebe, če stojita na razdalji, ki je manjša od dveh metrov. Posledica priseganja na kapljični prenos okužbe je bila, da se SZO vse do junija lani ni zavzemala za maske: zakaj pa bi jih priporočala, če pa velike kapljice zaradi teže hitro padejo na tla in zadostuje, da ljudje stojijo slaba dva metra narazen?