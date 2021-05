Ljubljana hkrati dobila predor in zaklonišče pred letalskimi napadi

Če smo v zadnjem Objektivu pri obujanju spominov na nastanek našega časnika pred 70 leti precej prostora namenili zapisom o uspešnem izidu prve številke in zelo prizadevnih kolporterjih, ki so imeli polne roke dela, bomo tokrat pogledali v vsebino te prve številke z dne 2. julija 1951. Ker je pridevnik »ljubljanski« pred danes edinim imenom Dnevnik (ki ga mnogi starejši redni bralci še danes izgovarjajo skupaj s pridevnikom) pomenil, da se bo veliko vsebine dotikalo Ljubljane in Ljubljančanov, smo se odločili predstaviti takratni članek o nameravani izgradnji cestnega predora pod ljubljanskim gradom. Nenehna rast prometa je namreč terjala rešitve za nepotrebne predolge povezave med severnimi in južnimi predeli mesta. Predor so pravzaprav začeli kopati že med drugo svetovno vojno, a je vsega kakšnih 100 metrov dolga luknja bližnjim meščanom služila za zaklonišče pred letalskimi napadi. Predor v dimenzijah, kot jih poznamo danes, so začeli kopati jeseni leta 1951. Sprva so predvidevali, da bodo dela končana v dveh do treh letih, a so se zavlekla na skoraj osem let. Dela so pol leta po začetku izkopa namreč močno upočasnile razpoke na 160 metrov oddaljenem gradu, ki so se nevarno širile, na grajskem dvorišču je počila tudi vodna cisterna. Dodatne težave je nekaj časa povzročalo plazenje zemlje, še dodaten časovni zamik pa je zahtevalo odkritje grajskega vodnjaka iz rimskih časov, do katerega so izkopali še en manjši predor. Sprva so nameravali v cestni predor položiti tirnice tramvaja, toda ker je ravno tega 1951. leta v Ljubljani začel voziti trolejbus, ki je napovedoval skorajšnjo ukinitev tramvaja, so to misel opustili. Predor so odprli v soboto, 9. maja 1959, ob pol enih popoldan.