#Intervju Luke Haines: Edini dosežek britpopa je bila povečana prodaja Adidasovih trenirk

Vse, kar ste mislili, da veste o poteh in stranpoteh tako opevanega rockovskega zvezdništva, lahko v primeru Luka Hainesa pozabite. Luke je namreč klasičen primer antizvezde, ki z obveznim klobukom na glavi raje poseda po londonskih pubih in sklada odbite pesmi, včasih s konceptom, kot je na primer psihedelični pogled na britanski wrestling sedemdesetih in osemdesetih let ali kot so dogodivščine v demenci, drugič kot povsem samostojne pripovedi o nekdanjih Stasijevih vohunih, podmornicah in samomorilskih parih. Ne enkrat, temveč večkrat je bil na robu množičnega uspeha, vendar se je pred odločilnim korakom vedno potegnil nazaj. Le kdo pri zdravi tržni pameti bi med vzpenjanjem po lestvicah, da bi se temu izognil, (ne) najel producenta Steva Albinija? Na podlagi povedanega se je mogoče vprašati samo dvoje: ali je Luke Haines zagrenjen težak ali pa zabaven in iskriv fant. Vsekakor to drugo, zato je bilo med pogovorom veliko smeha in zabavnih dovtipov s težo. V zadnjem času se je spajdašil še z enim velikim nasprotnikom glasbene industrije, Petrom Buckom, s katerim ravno v tem trenutku pripravlja skupen projekt – drugi po vrsti. Za september napovedana britanska turneja – če bo do nje prišlo – pa je že zdavnaj razprodana.