»Najprej ZDA« v Bidnovi različici

Če so bili ameriški zavezniki zaskrbljeni zaradi zunanjepolitičnih opažanj predsednika Joeja Bidna v govoru kongresu 28. aprila, so imeli za to dovolj razlogov. Res je, da Bidnov gospodarski program za ZDA ne more biti manj trumpovski – višji davki za bogate in izgradnja obsežne mreže socialne varnosti – a zunanja politika, ki jo je opisal, ni bila tako zelo drugačna od creda njegovega rokokojskega predhodnika »Najprej ZDA«.