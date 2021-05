Ko je sredi januarja priletel na letališče v Kairu, so ga že tam policisti izprašali o njegovem študiju na Dunaju in njegovih raziskavah glede pravice do splava v njegovi domovini. Ahmed Samir Santawy je to razumel kot del standardne procedure in si glede tega ni delal skrbi. Kmalu zatem pa je sedem zamaskiranih in oboroženih policistov preiskalo dom njegove družine in ker ga ni bilo doma, so zanj pustili nalog, naj se 1. februarja zglasi na sedežu Nacionalne varnostne agencije. Nič hudega sluteč se je študent odzval vabilu in pristal v zaporu z obtožbo, da je pripadnik teroristične organizacije, ki financira terorizem in razširja laži po družbenih omrežjih. Takoj po aretaciji je Santawy preprosto izginil in šele šesti dan se je pojavil na specializiranem tožilstvu, kjer je povedal, da so ga policisti pretepali in mučili. Od takrat je zaprt v strogo varovanem zaporu na jugu Kaira in nedavno so njegov pripor podaljšali za nadaljnjih 15 dni. Tako mednarodne kot egiptovske nevladne organizacije se že dalj časa zavzemajo za njegovo izpustitev in ustavitev preiskave, tudi Amnesty International. Trenutno še ni povsem jasno, kaj je pravo ozadje Santawyjeve aretacije, res pa je, da so v zadnjem času Egipčani, ki študirajo v tujini, vse pogosteje cilj represalij avtoritarnega režima predsednika Abdela Fataha Al Sisija. Zato so podporniki 29-letnega študenta prepričani, da ga iz zapora lahko reši le mednarodni pritisk.