Avstrijsko državno himno so namreč prvič zaigrali na arabski lutnji in razlog za to je bil za umetnico nenavaden. Avstrijski veleposlanik v Kairu, Georg Stillfried, ji je slavnostno predal potrdilo o avstrijskem državljanstvu in avstrijski potni list. Prababica Agnieszke Michalczyk je bila namreč Judinja, ki je pred drugo svetovno vojno živela na Dunaju in je leta 1938 s svojo hčerjo, torej babico Agnieszke Michalczyk, pred nacisti zbežala na Poljsko. Tam jima je uspelo preživeti le zato, ker je družina prikrila svoje judovske korenine, in to tako temeljito, da je tudi Agnieszka, ki je ob rojstvu prejela katoliški krst, šele dokaj pozno izvedela, da izhaja iz judovske družine. Od lanskega septembra dalje avstrijska zakonodaja omogoča, da tudi potomci žrtev nacionalsocializma pridobijo avstrijsko državljanstvo, in doslej je to uspelo skoraj 5000 prosilcem. Postopki še potekajo, za pridobitev državljanstva iz tega naslova je do aprila zaprosilo že okoli 10.000 oseb. Za Agnieszko Michalczyk se je s tem sklenil neki življenjski krog, pravi, in želi si, da bi to doživela že njena babica. Njej pa je ves kaos identitet, izhajajoč iz njene družine, predvsem spodbuda, da ne naseda etiketiranju v imenu rase, vere, naroda ali kulture, temveč vselej v osebi vidi predvsem človeka.