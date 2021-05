V zaščitenem gozdnem rezervatu Kandoli v mestu Nagaon v zvezni državi Asam na severovzhodu Indije so domačini odkrili trupla 18 slonov. O tem so obvestili oblasti, ki so že sprožile preiskavo.

Glavni minister zvezne države Asam, Himanta Biswa Sarma, je izjavil, da ga smrt tako velikega števila slonov skrbi. Minister za gozdarstvo Parimal Suklabaidya pa je v tvitu zapisal, da ga je smrt slonov, ki so poginili med močno nevihto, zelo prizadela.

V Indiji živi več kot 27.000 azijskih slonov, od tega 21 odstotkov v zvezni državi Asam. Tam že vsaj 20 let niso bili priča tako velikemu številu smrti slonov naenkrat, poroča BBC.