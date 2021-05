Glede na aktualizirani vladni semafor sproščanja ukrepov se s ponedeljkom spet v celoti odpirajo srednje šole in fakultete, na javnih površinah se bo lahko od sobote družilo do največ 50 ljudi. Z današnjim dnem so sprostili kulturne dejavnosti, in sicer ob pogoju, da imajo udeleženci prireditev potrdilo o prebolevnosti, cepljenju ali negativen test na okužbo z novim koronavirusom (PCT). Dodaten pogoj v kulturni dejavnosti je še do največ 50-odstotna zasedenost sedišč.

S ponedeljkom se sproščajo tudi športne prireditve, prav tako ob pogoju, da imajo udeleženci potrdilo o PCT. Dodaten pogoj pa je, da je zasedenih največ 50 odstotkov sedišč. Sproščajo se tudi turistične namestitve, kjer je prav tako pogoj, da imajo udeleženci potrdilo o PCT.

Spremenjeni semafor sproščanja ukrepov, ki ga je vlada danes objavila na družbenih omrežjih, za zeleno fazo predvideva odpravo omejitev po vsej državi, ostaja pa prepoved obratovanja barov in diskotek. Še naprej bo veljal pogoj PCT, za katere dejavnosti, sicer ni natančneje navedeno. Prav tako bodo še naprej veljali splošni higienski ukrepi.