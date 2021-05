Zdrave notranje razmere

Obravnavali so problematiko prekomerne vlažnosti na zidnih površinah, kjer se pojavljajo plesen in težave z razraščanjem bakterij in virusov, uravnavanje vlage v notranjih prostorih, notranjo izolacijo sten s tankoslojnimi sistemi in predstavili materiale za reševanje preobčutljivosti in alergij na konzervanse. Posebno pozornost so posvetili rešitvam za zagotavljanje zdravih notranjih razmer, ki omogočajo nevtralizacijo škodljivih vplivov vgrajenih gradbenih materialov oziroma elementov stanovanjske opreme, kot so talne obloge in pohištvo.

Dr. Iztok Kamenski je kot predsednik UO GBC Slovenija povedal, da bodo v združenju za razliko od lani, ko so se prvenstveno posvečali trajnostni gradnji, energetski prenovi in toplotnim ovojem stavb, letos pripravili serijo izobraževanj na temo kakovosti bivalnih prostorov: »Naš fokus bo celostno usmerjen v toplotno, akustično in vizualno ugodje ter v kakovost zraka v notranjih prostorih, saj imajo vsi ti dejavniki velik vpliv na zdravje in dobro počutje uporabnikov. Odprli bomo tudi temo standardizacije in testiranj notranjih materialov ter se podrobneje posvetili še požarni varnosti v notranjih prostorih. Prvi dve predavanji smo namenili prednostim obdelave notranjih površin z aktivnimi barvami in premazi, ki so zdravju in okolju prijazni ter uporabnikom izboljšujejo kakovost bivanja. Tokrat smo se povezali z družbo JUB, ki je razvila in letos trgu predstavlja nove inovativne izdelke, ki notranje zidne površine učinkovito zaščitijo pred virusi, bakterijami in plesnijo ter s svojimi lastnostmi nevtralizirajo škodljive vplive drugih vgrajenih materialov ali opreme v prostoru.«