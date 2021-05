Dopisnik britanskega BBC v Gazi je poročal o močnem obstreljevanju, med drugim z letali in helikopterji.

Izraelska vojska je sporočila, da je bil cilj okoli 40-minutne ofenzive uničenje sistema predorov, ki ga uporablja Hamas, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Palestinska gibanja so po navedbah izraelske vojske od ponedeljka iz Gaze izstrelila okoli 1800 raket, od tega jih okoli 430 ni doseglo območje Izraela, je danes sporočil tiskovni predstavnik vojske Jonatan Konrikus. Izraelska protiraketna obramba nato v povprečju prestreže okoli 90 odstotkov ostalih raket.

Iz Gaze letijo rakete predvsem proti izraelskim mestom Aškelon, Ašdod, Beršeba in Javne, piše BBC.

Netanjahu: Vojska bo vztrajala tako dolgo, kot je to nujno, Hamas: Izraelsko vojsko smo pripravljeni naučiti lekcijo

Izraelska vojska je medtem vpoklicala več tisoč rezervistov ter namestila enote in tanke v bližini meje z Gazo. Vojska je potrdila, da je kopenska ofenziva ena od možnosti, vendar še niso sprejeli končne odločitve.

Premier Benjamin Netanjahu je v izjavi danes zjutraj zagotovil, da bo vojaška operacija proti palestinskim skrajnežem v Gazi trajala tako dolgo, kot je to nujno. Gibanje Hamas bo plačalo visoko ceno, je dodal.

Tiskovni predstavnik Hamasa je sporočil, da je gibanje pripravljeno naučiti izraelsko vojsko hudo lekcijo, če bo ta še naprej izvajala napade.

Gre za enega najhujših konfliktov med Izraelom in Gazo od leta 2014. Izbruhnil je po tednih napetosti med Izraelci in Palestinci v vzhodnem Jeruzalemu, kjer so v ponedeljek na Tempeljskem griču vnovič izbruhnili spopadi med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami. To pa je vodilo v hitro zaostritev in obstreljevanje med obema stranema.

O nemirih poročajo tudi z območja Izraela. V več mestih prihaja do nasilja med Judi in Arabci, zaradi česar je obrambni minister Beni Ganc ukazal okrepitev varnostnih sil, da bi s tem zatrli notranje nemire. Aretirali so že več kot 400 ljudi, piše BBC.