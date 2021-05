»To je res zanimiva ugotovitev in ni nekaj, kar smo pričakovali,« je za BBC povedal Matthew Snape iz skupine Oxford Vaccine Group. V eni skupini so dvakrat cepili s cepivom Pfizerja in BioNTecha, v drugi s cepivom AstraZenece, v tretji in četrti skupini pa so cepili kombinirano, v različnem zaporedju. V obeh »mešanih« skupinah so udeleženci pogosteje poročali o mrzlici, glavobolu in bolečinah v mišicah. Največ prijav neželenih učinkov je bilo v skupini, ki je bila prvič cepljena s cepivom AstraZenece, drugič pa s cepivom Pfizerja. O vročini je denimo poročal vsak deseti prostovoljec, ki je v razmiku štirih tednov dobil odmerka AstraZenece. Če pa so v poljubnem vrstnem redu prejeli cepivi AstraZenece in Pfizerja, se je delež cepljenih s tovrstno težavo povečal na približno 34 odstotkov.

V skupinah, v katerih niso mešali cepiv, je bilo več prijav neželenih učinkov v tisti, ki je bila dvakrat cepljenja s Pfizerjevim cepivom. Vsi neželeni učinki so bili kratkotrajni, hudih stranskih učinkov ni bilo. Raziskovalci pa še preverjajo, katera shema cepljenja je sprožila najmočnejši odziv imunskega sistema na celični ravni. Prve rezultate študije imunogenosti napovedujejo za junij. tk, nk