Tudi v območju evra lahko v prihodnje pričakujemo poskok pri inflaciji, saj se bo z odpravo omejitev povrnilo povpraševanje po določenih storitvah in produktih (gostinstvo, turizem, letalske karte…), vprašanje pa je, koliko bodo podjetja sposobna slediti povečanju povpraševanja. Z odpravo omejitev javnega življenja in z nadaljevanjem cepljenja lahko pričakujemo tudi povišanje bančnega kreditiranja gospodinjstev, kar bo še dodatno okrepilo inflacijski proces.

Že dalj časa opažamo tudi visoko rast cen pri surovinah. Vse več podjetij se spopada z nižjimi zalogami surovin, pa naj gre za jeklo, les ali za polprevodnike. Tudi v ameriškem storitvenem sektorju beležijo visoko rast. Storitveni indeks nabavnih menedžerjev PMI IHS Markit za ZDA je aprila zrasel na 64,7 (z marčne ocene 63,1), kar kaže na največjo hitrost širjenja ameriškega storitvenega sektorja, odkar so konec leta 2009 začeli zbirati te podatke. V ameriškem storitvenem sektorju so močno porasla tudi izvozna naročila; tempo ustvarjanja delovnih mest je bil najhitrejši od novembra lani.

Če pustimo inflacijo ob strani, lahko zaključimo, da se globalno gospodarstvo vrača v polnem zamahu. Na to kaže tudi včerajšnji podatek z ameriškega trga dela, ki pravi, da se je število Američanov, ki so vložili zahtevek za nadomestilo za brezposelnost, v tednu do 8. maja zmanjšalo na 473.000, kar je najnižja raven po marcu lani, ko je pandemija prvič prizadela ameriško gospodarstvo. Trg dela letošnjo spomlad še naprej hitro okreva predvsem po zaslugi pospešenega cepljenja proti covidu-19, pozitivnih pomladanskih sezonskih učinkov in paketa pomoči predsednika Joeja Bidena, v katerem je 1,9 bilijona dolarjev namenjenih spodbujanju povpraševanja.

Za nami je skorajda že celotna sezona objav poslovnih izidov podjetij, katerih delnice so na ameriškem trgu, saj je že več kot 450 od 500 podjetij, zajetih v indeksu S&P500, objavilo rezultate za prvo četrtletje. Na agregatni ravni je zabeležena 10-odstotna rast prihodkov in 47-odstotna rast dobička podjetij. Najvišje rasti prihodkov so bile zabeležene v sektorjih tehnologije (22 odstotkov), komunikacijskih storitev (17 odstotkov) ter v sektorju gospodarskih javnih služb (17 odstotkov), najvišje rasti dobička pa v sektorjih potrošnih dobrin in v finančnem sektorju (na račun odprav rezervacij). Sicer pa lahko ob prihajajoči povišani inflaciji, povišanju ležarin in prenizki donosnosti na obveznice, kar zadeva tečaje delnic, za letošnje leto ostanemo še naprej pozitivni.