Po francoski je ostrih kritik nekdanjih visokih pripadnikov vojske deležna še ameriška oblast. 124 upokojenih ameriških generalov in admiralov je ta teden namreč objavilo odprto pismo, v katerem demokrate in predsednika Joeja Bidna obtožujejo spogledovanja s prijemi diktatorskih režimov in zgrešene zunanje politike ter se sprašujejo o sposobnosti predsednika, da vodi državo.

»Smo sredi boja za preživetje ustavne republike, kakršnega ni bilo od njene ustanovitve leta 1776… Naša država se je pod demokratsko večino v kongresu in sedanjo vlado obrnila močno v levo proti socialistični in marksistični obliki tiranske vladavine,« piše v dobro stran dolgem pismu. Bidnovo vlado obtožujejo »vsesplošnega napada na naše ustavne pravice z diktatorskimi prijemi«, kar da počne s sprejemanjem predsedniških ukazov mimo kongresa ter zapiranjem javnega življenja zaradi epidemije. Pismo namiguje na volilne nepravilnosti, ki da so se dogajale lani, govori o cenzuri ter kritizira zunanjo, energetsko in priseljensko politiko Bidna, o katerem se podpisniki med vrsticami sprašujejo, ali je fizično in psihično spodoben za vodenje države.

Podpisnikov s štirimi zvezdicami ni, so pa s tremi Po navedbah ameriških medijev pisma ni podpisal noben upokojeni general s štirimi zvezdicami (več jih nima nihče od še živih), ga je pa nekaj tistih s tremi zvezdicami. Večina podpisnikov je že dolgo v pokoju. Za upokojene pripadnike ameriške vojske sicer ni nenavadno, da javno komentirajo politično dogajanje, vendar to praviloma počno pred volitvami. »Videl sem veliko takšnih pisem, toda tokratno je res nekaj posebnega… gre za popoln strankarski napad velike skupine upokojenih generalov, ki ni neposredno povezan z volitvami ali točno določenim vprašanjem. Ton je šokanten,« je za Politico dejal Jim Golby, strokovnjak za odnose civilne družbe in vojske z Univerze Texas. Peter Feaver pa v reviji Foreign Policy ocenjuje, da so podpisniki kršili norme svojega poklica in »prispevali k eroziji zdravih odnosov med vojsko in civilno družbo v ZDA«. Pred predsedniškimi volitvami leta 2016 je sicer 55 upokojenih visokih predstavnikov vojske v odprtem pismu ocenilo, da je Donald Trump zaradi svojega odnosa do žensk »popolnoma neprimeren« za položaj predsednika in vrhovnega poveljnika. Pred lanskimi volitvami pa je na stotine upokojenih pripadnikov vojske v ločenih pismih s takšnimi in drugačnimi argumenti podpiralo Trumpa ali Bidna.