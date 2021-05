Kraj zločina je bil videti kot iz kakšne grozljivke, pravijo policisti, ki so na njenem domu na obrobju Aten našli truplo 20 let stare britanske študentke Caroline Crouch. Roki je imela še vedno zvezani za hrbtom, zraven nje je nepoškodovana ležala enajst mesecev stara hči. Zdelo se je, da jo skuša prebuditi, poroča grški portal Ta Nea. 33-letni soprog Charalambos Anagnostopoulos - Babis je povsem nemočen ležal nedaleč stran, bil je zvezan, na rokah je imel lisice, prek oči in ust je imel prelepljen lepilni trak. Prav on je na pomoč poklical policijo, številke na telefonu je tipkal z nosom. Za ženo je bilo prepozno, roparji so jo do takrat že umorili, ker je iz obupa ob grožnjah s smrtjo hčeri na ves glas kričala. Pobegnili so z okoli 15.000 evri, ki sta jih zakonca v škatli monopolija hranila za obnovo hiše. Nekateri mediji poročajo, da so nagrabili še za okoli dvajset tisoč evrov nakita.

S pištolo v glavo dojenčka Skupina roparjev, bili naj bi štirje, a je eden ostal na straži, je okoli pete ure v torek zjutraj razbila nadzorno kamero, družinskega haskija z njegovo ovratnico in povodcem obesila z ograje na dvorišču ter zbudila na podstrešju spečo trojico. Bili so zakrinkani z maskami in do zob oboroženi. Najprej so onesposobili in na stolu zvezali Babisa, nato so se spravili na njegovo ženo in jo z majico zvezali za ogrodje postelje. V polomljeni grščini so zahtevali denar, je policiji povedal v dno duše pretresen mož. Da bi se izognila tepežu, mučenju in še čemu hujšemu, sta jim nemudoma razkrila skrivališče malega bogastva, a to ni bilo dovolj. Hoteli so še več denarja in nakit, pištolo so prislonili na glavo dojenčice. »Povej, kje je denar, ali pa jo bomo ubili.« Ko je njena mama začela kričati, so jo zadavili s kavbojkami. »Slišal sem jo kričati na pomoč, rotiti, naj nikomur ne storijo nič žalega, a ji nisem mogel pomagati,« je o najhujši možni nočni mori policistom povedal Babis, sicer pilot helikopterja. »Dojenček je jokal, žena je jokala, oni pa so po hiši iskali še več plena. Naenkrat so šli in vse je bilo tiho,« se z grozo spominja grozljivih trenutkov.