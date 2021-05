Nepreslišano Prof. dr. Brigita Skela Savič znanstvena svetnica

Medicinske sestre so vedno delovale v dobro skupnosti in so že od nekdaj aktivistke ter zagovarjajo koristi za paciente in skupnosti. Sedaj je čas, da glasneje spregovorijo o potrebnih ukrepih za povečanje varnosti pacientov v zdravstvenih organizacijah in sistemu zdravstvenega varstva, da opozorijo izvoljene predstavnike ljudstva na to, kako pomembno je zdravje državljanov in katere so determinante zdravja družbe in socialne pravičnosti. Pomembno je, da se vključijo v politični aktivizem za dosego profesionalnih ciljev in vrednot. Pomembno je, da jim zdravstvena politika prisluhne in jih vključi kot enakovredno in pomembno poklicno skupino v strategije za ohranitev in okrepitev učinkovitega javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji. Večer