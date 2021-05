Zna biti, da bo na te dogodke hodil tudi večji del slovenske vlade. In številni visoki državni uradniki. Zna biti, da bo na te dogodke hodil sam predsednik vlade. Zna biti, da so torej našteti med prejemniki SMS-sporočila. Zna biti, da je bil to razlog, da članov vlade in drugih visokih uradnikov kak dan nismo videli in da ima detektiv še vedno težave z iskanjem predsednika vlade. Zna biti, da so se ustrašili, da sporočilo ni bilo lažno. Zna biti, da so imeli veliko dela s pospravljanjem omar in vstavljanjem razne dokumentacije v tiste naprave za uničevanje papirja…