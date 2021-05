»Dnevno se kolone tovornih vozil, ki so iz Obsotelja in Kozjanskega namenjena proti štajerski avtocesti in obratno, vijejo skozi center Šentjurja. Ob prometnih konicah v glavnem križišču skoraj vedno obstanem v prometnem zamašku. Verjetno je Šentjur tudi eno redkih, če ne edino mesto v Sloveniji, ki nima obvoznice. Zato bi bil skrajni čas, da država najde denar tudi za ta projekt,« pravi Darko Esih, ki se zaradi službenih poti večkrat na teden pelje skozi Šentjur. Morda bo od sobote, ko bo promet osebnih in tovornih vozil do 7,5 tone preusmerjen do Teharij in od tam do Bukovžlaka na Dole in nato proti štajerski avtocesti, z uvozom v Dramljah, za odtenek bolje, saj tako večji tovornjaki ne bodo zavili v sam center. Začenja se namreč gradnja krožišča pri Osnovni šoli Franja Malgaja in kulturnem centru, katerega glavni investitor je Direkcija RS za infrastrukturo, projekt, vreden 1,36 milijona evrov, pa sofinancira tudi občina Šentjur, ki je v proračunu za to zagotovila dobrih 381 tisočakov.

Še vedno čakajo tudi na navezovalno cesto

»Gre za izjemno zahteven projekt na prometno zelo obremenjeni cesti Dole–Šentjur. Zato je izvajalec del pridobil dovoljenje za popolno zaporo ceste od krožišča v Selah do semaforja v središču Šentjurja v obdobju med 15. majem in 30. novembrom 2021. Popolna zapora pa se bo s signalizacijo vzpostavila v nedeljo, 16. maja,« je povedala Polonca Mastnak s šentjurske občine. V času zapore bo po gradbišču dovoljen zgolj enosmerni lokalni promet za osebna vozila, prav tako bo prepovedan prehod za pešce, vse pa bo označeno z ustrezno signalizacijo. Kot rečeno, bo torej promet za osebna in tovorna vozila do 7,5 tone preusmerjen na državno in občinske ceste preko Teharij in Bukovžlaka, za tovorna vozila, težja od 7,5 tone, pa bo obvoz urejen po državnih cestah in avtocesti.

»Zaradi gradnje je izvajalec del, celjski VOC, že odstranil spomenik žrtvam NOB in Franju Malgaju, ki se je nahajal tik ob ograji OŠ. Trenutno je deponiran, ponovno pa ga bomo postavili v urejeno parkovno površino in novo učilnico na prostem pri OŠ Franja Malgaja,« je še povedala Mastnakova. Sicer pa Šentjurčani še vedno upajo, da bodo čim prej dobili težko pričakovano navezovalno cesto od Šentjurja do Dramelj.

Kot je septembra lani ob obisku občine županu Marku Diaciju zagotovil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, je ta projekt eden najpomembnejših poleg modernizacije ceste Dole–Ponikva–Dolga Gora ter Dramlje–Straža na Gori–Kartuzija. Za navezovalno cesto bi potrebovali okoli 80 milijonov evrov, ki jih bodo poskušali poiskati tudi v evropskih skladih. Kljub dolgotrajnosti postopkov zaradi odkupa zemljišč od več kot sto lastnikov pa je Vrtovec izrazil upanje, da bi se gradnja navezovalne ceste, ki je bila v nacionalni program gradnje avtocest umeščena že leta 2004 in bi Šentjur dokončno rešila prometnih zamaškov, po najbolj optimističnem scenariju lahko začela leta 2023.