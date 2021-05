Polona Vidmar, umetnostna zgodovinarka: Protijudovsko vzdušje skozi umetnost

Umetnostno zgodovinarko izr. prof. dr. Polono Vidmar v prvi vrsti zanimata srednjeveška in novoveška umetnost, o teh temah predava tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Specializirala se je za srednjeveško kiparstvo, poglablja se v umetnostno naročništvo, ukvarjala se je z Osmani v srednjeevropski likovni umetnosti, kot Mariborčanko pa jo je vedno pritegovala tudi umetnost mariborskega in ptujskega območja. Ko so se pri ZRC SAZU, kjer je višja znanstvena sodelavka Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta, odločili za izdajo monografije Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem – judovska skupnost je bila na območju Štajerske močna že v srednjem veku – so jo povabili za urednico in soavtorico.