Matjaž Kopitar: Imam občutek, da bo v hokeju še dovolj iskre

Po več kot štirinajstih mesecih bo Matjaž Kopitar v prihodnjih dneh znova vodil hokejsko reprezentanco. Namesto svetovnega prvenstva bo v Tivoliju mednarodni turnir in Slovenija bo v izložbo postavila novi val hokejistov. Kopitar je skoraj polovico izbrane vrste sestavil iz igralcev Olimpije in Jesenic, ki so na začetku tedna po razburljivem finalu državnega prvenstva sklenili dolgo klubsko sezono.