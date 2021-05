Skrivnost jopice Nine Pušlar, Neisha s tresljaji velikih kuščarjev, Violeta Bulc bo živela 120 let

Minule dni smo potovali med nebom in zemljo in med drugim izvedeli, da se bo moral Janez Janša krepko boriti za svoj politični položaj, da bo Boruta Pahorja prizadel lunin mrk in da je človeško telo narejeno za 500 do 600 let.