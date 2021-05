Sodelovanje med kadrovsko funkcijo in marketingom je pri znamčenju delodajalca ključnega pomena. »Kadrovska funkcija namreč razume pričakovanja zaposlenih, kandidatov in razmere na trgu dela, marketing na drugi strani orodja in strategije za distribuiranje sporočila delodajalca,« opisuje Tina Štraus, kadrovica pri BE-terna. Da ta odnos med funkcijama dobro razumejo tudi v praksi, so v podjetju dokazali s kampanjo BE-You. Kampanjo, ki je bila umeščena tudi med zlate prakse 2020 v okviru Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev, so zagnali iz treh razlogov: v letu 2020 se je podjetje združilo z multinacionalko iz regije DACH, prešli so temeljit »rebranding« (v celoti se je spremenila tudi celostna grafična podoba), poleg tega so želeli zgraditi dobro znamko delodajalca.

Biti to, kar si Milena Marinković, regijska kadrovska direktorica pri BE-terna, opaža, da se je fokus zaradi covida spet vrnil k ljudem kot najbolj dragocenemu delu organizacij – njihovemu dobremu počutju, razvoju, izkušnjam… Vsi ti parametri so postali sestavni del kadrovske analitike. Tudi raznolikost in vključenost postajata odločilen dejavnik pri zaposlovanju. »Zato ni naključje, da svojim obstoječim ali bodočim zaposlenim in strankam govorimo, da bi morali biti strastni, pošteni, odgovorni, skrbni, radovedni, predvsem bi morali biti samosvoji – torej, da so to, kar v resnici so, ker nas na tak način gradijo v organizacijo, kakršna smo.« S kampanjo BE-You so želeli razviti edinstveno blagovno znamko delodajalca, ki bi jo učinkovito lansirali in pod okriljem katere bi se združili v eno, enotno podjetje. Da bi to dosegli, so v podjetju BE-terna, ki ponuja poslovne rešitve na področju digitalne transformacije, začeli pripovedovati resnične življenjske zgodbe sodelavcev z resničnimi talenti in strastmi, ki jih imajo. »Te dragocene trenutke smo nato zajeli na fotografijah, kjer se predstavijo s svojo osebnostjo (s čim se dejansko ukvarjajo in kaj počnejo). »S temi fotografijami smo ustvarili oglas v obliki vrtiljaka (carousel ad) in začeli s facebook in instagram kampanjo,« pojasnijo. Kampanja je bila prvotno izpeljana v 3 državah, v 16 oglasnih setih in 21 različnih oglasih. V prvih 12 dneh so prejeli ali ustvarili: 3872 klikov, dosegli 131.390 ljudi in zbrali 760.416 prikazov oglasov. Število ogledov karierne spletne strani je poskočilo za 541,02 odstotka.