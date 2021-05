Poslanec iz kvote SD Gregor Židan je opravljal vlogo trenerja na marčnem evropskem prvenstvu za mlade, za kar je prejemal dnevno nadomestilo. O tem ni seznanil državnega zbora, kar mu v zvezi z opravljanjem dopolnilne dejavnosti nalaga 13. člen zakona o poslancih. Račune za opravljeno storitev je sicer Nogometni zvezi Slovenije izstavil kar prek svojega gostinskega podjetja Gregorino. Mandatno-volilna komisija (MVK) je v zvezi s tem danes odločila, da bo z razpravo o morebitnih kršitvah zakona o poslancih počakala na pisno mnenje zakonodajno-pravne službe.

Dejavnost nogometnega trenerja sicer sodi med izjeme iz splošne prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti po zakonu o poslancih. Predsednik MVK Ivan Hršak ocenjuje, da bi do vsebinske razprave lahko prišlo v roku dveh ali treh tednov. Na današnjo sejo je bil vabljen tudi Židan, a ga ni bilo. Svoje dodatno delo je MVK sicer pojasnil pisno, poslanske skupine pa lahko do vključno torka komisiji v zvezi s primerom pošljejo morebitna vprašanja.

V poslanskih klopeh so mnenja o tem različna. Svojemu poslancu in občasnemu trenerju so v stranki SD stopili v bran, pri čemer trdijo, da ni storil nič tako hudega, da bi mu bilo treba odvzeti mandat. Iz koalicije pa je bil danes izrazito kritičen vodja poslancev NSi Jožef Horvat. Dejal je, da v razmerah, kot jih je začrtala protikorupcijska komisija z odločitvijo o predsedniku računskega sodišča Tomažu Veselu, o odvzemu mandata kateremu koli poslancu sploh ne razmišljajo. Ker gre za različna primera, več o zadnjem na tej povezavi.