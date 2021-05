»Vsi boste aretirani!« je bilo zapisano v SMS-sporočilu, ki ga je v torek na svoje mobilne telefone prejelo okoli 200 ljudi. Po poročanju portala MMC RTV, kjer so incident razkrili prvi, so prejemniki sumljivega sporočila po okoli 45 minutah na mobilni telefon prejeli še SMS-sporočilo z opravičilom: »Spoštovani, v predhodnem sporočilu je prišlo do neljubega pripetljaja, za katerega se iskreno opravičujemo. Testirali smo masovno pošiljanje sporočil z napačnim in po naši krivdi neustreznim besedilom.«

Za incident so, kot kaže, odgovorni na ministrstvu za zunanje zadeve, od koder so danes sporočili, da je šlo za napako. »Pri testiranju pošiljanja nujnih obvestil je prišlo do napake s strani uslužbenca zaradi nepoznavanja sistema, tako glede neprimerne vsebine testnega sporočila kot določitve kroga prejemnikov obvestila. S sodelavcem je bil po dogodku opravljen pogovor,« so zapisali.

Trening za predsedovanje Svetu EU

Zakaj so na ministrstvu sploh testirali pošiljanje obvestil? Kot so pojasnili, so v torek testirali množično pošiljanje SMS sporočil, ki se bo v času predsedovanja Slovenije Svetu EU uporabljalo za takojšnje sporočanje o spremembah o posameznem dogodku predsedovanja. »Sporočilo je bilo namenjeno osebam, ki so prijavljene na dogodek oziroma sodelujejo pri določenem dogodku,« so zapisali na ministrstvu.

Dodali so tudi, da so bili pri testiranju uporabljeni samo kontaktni podatki prijaviteljev na dogodke in da so na podlagi incidenta prepoznali tehnično pomanjkljivost. »Ob tej napaki smo zaznali tudi tehnično pomanjkljivost, zaradi katere je bil krog prejemnikov tako širok in česar uslužbenec ni predvidel. O pomanjkljivosti smo obvestili razvijalca sistema obveščanja,« so izpostavili.

O incidentu so bili po poročanju MMC RTV obveščeni tudi na generalni policijski upravi, kjer so na podlagi zbranih obvestil ugotovili, da ni prišlo do kaznivega dejanja napada na informacijski sistem.