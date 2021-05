Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ Milan Krek je na današnji tiskovni konferenci povedal, da je bila oseba, ki se je okužila z indijsko različico novega koronavirusa, od vstopa v Slovenijo v karanteni. »Morda se je s tem sevom okužil še njen sorodnik, do širitve okužbe pa po doslej zbranih podatkih ni prišlo,« je dejal Krek.

Ali bo ta različica tako nevarna kot angleška, ki se je, odkar je prišla v Slovenijo, razširila na več kot 90 odstotkov, bomo po njegovih besedah tudi v Evropi kmalu videli. »Vendar pa je ta sev v Evropi že nekaj časa, za zdaj ne kaže, da bi prevladal v katerikoli državi,« je povedal Krek, ki sicer meni, da obstoječa cepiva delujejo tudi to razlico.

Ali je indijska različica nevarnejša, še ni znano

Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, je povedala, da je okužena oseba bolezen prebolela v blagi obliki. Ob tem je poudarila, da se pregleduje velik del vzorcev, če bi se okužba širila, pa bi to zaznali.

Indijska različica je, kot je dejala, po svetu prisotna že od oktobra lani, v kolikšni meri pa je odgovorna za katastrofalno stanje v Indiji, ki je v zadnjih tednih postala središče svetovne pandemije, pa je po njenih besedah težko oceniti. »Izven Indije je ta različica najbolj prisotna v Veliki Britaniji, kjer so zabeležili nekaj več kot 500 primerov. Med njimi smrtnega primera še niso potrdili, vendar pa je težko oceniti, ali indijska različica pomeni tudi težji potek bolezni oziroma ali je nevarnejša. Glede nalezljivosti in širjenja so jo na Otoku ocenili kot najmanj toliko nalezljivo kot angleško različico,« je povedala Žohar Čretnikova.

Ali se bo indijska različica pri nas uveljavila ali ne, bodo po besedah Žohar Čretnikove pokazali prihodnji tedni. A možnosti za to je, predvsem na podlagi zgolj enega primera, malo. Na to sicer vpliva več faktorjev, od ukrepov, ki veljajo v državi, do precepljenosti in prekuženosti populacije ter samega virusa. Svetovna zdravstvena organizacija je včeraj sporočila, da so različico B.1.617 doslej zaznali v 44 državah po svetu in v vseh šestih regijah WHO. V ponedeljek pa so to različico označili za skrb vzbujajočo, podobno kot pred tem britansko, brazilsko in južnoafriško.