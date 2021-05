Leta 2019 je proti jutru sredi Divače eksplodiral bankomat. Drobci stekla so ležali po celotnem parkirišču, poškodovani so bili trije v bližini parkirani avtomobili, storilec je s plenom pobegnil. Ropa je osumljen Srb, ki so ga prijeli leto dni kasneje. (Foto: Policijska uprava Koper)