Po poročanju portala so osumljeni nekdanji glavni direktor Adrie Airways Arno Schuster, zadnji prvi mož Adrie Airways Holger Kowarsch, od marca 2016 do decembra 2017 finančni svetovalec Adrie Airways Klaus Platzer in Eggo Laukamp, ki je bil v letih od 2014 do 2018 vodja nabave na skladu 4K Invest.

Tožilstvo je v dosedanji preiskavi po informacijah portala Necenzurirano našlo dokaze, da je omenjena četverica s finančnim izčrpavanjem Adrie nezakonito pridobila za 3,5 milijona evrov premoženjske koristi. Do oškodovanja naj bi prišlo pri svetovalnih poslih. Po končani sodni preiskavi se bo tožilstvo odločilo, ali bo proti osumljenim vložilo obtožnico.