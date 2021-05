Povečano povpraševanje po novi delovni sili je bilo zabeleženo v trinajstih od skupno 18 področij dejavnosti. Najizraziteje se je povečalo v predelovalnih dejavnostih (približno 1200 delovnih mest več) in v dejavnosti trgovina, kjer je bilo razpisanih skoraj 1100 prostih delovnih mest več kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju, je danes sporočil državni statistični urad Surs.

Po drugi strani se je povpraševanje po novi delovni sili v največji meri zmanjšalo v zdravstvu; v tej dejavnosti je bilo razpisanih skoraj 180 prostih delovnih mest manj, kot jih je bilo razpisanih v prejšnjem četrtletju. Prav tako se je zmanjšalo povpraševanje v dejavnosti oskrba z vodo - število prostih delovnih mest je bilo manjše za skoraj 100.

V primerjavi s prvim četrtletjem 2020 je bilo sicer v Sloveniji za skoraj 920 prostih delovnih mest manj. V dejavnosti gostinstva, kjer je bil upad največji, še ni zaznati okrevanja, število prostih delovnih mest se je namreč zmanjšalo za kar 41 odstotkov.

Zasedenih delovnih mest 21.500 manj kot lani

Delodajalci z 10 ali več zaposlenimi osebami so v prvem letošnjem četrtletju razpisali okoli 10.200 prostih delovnih mest ali 63,8 odstotka vseh prostih delovnih mest v Sloveniji, pri čemer je bilo pri teh delodajalcih zasedenih 81,5 odstotka delovnih mest. Število zasedenih delovnih mest ostaja na enaki ravni kot v prejšnjem četrtletju, a hkrati za 2,7 odstotka nižje kot v enakem obdobju 2020. Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo, da je bilo v Sloveniji v 1. četrtletju 2021 zasedenih skoraj 771.000 delovnih mest, kar je enako kot v prejšnjem četrtletju.

Primerjava podatkov na letni ravni, torej s podatki iz prvega četrtletja lani, pokaže, da se je število zasedenih delovnih mest na ravni Slovenije zmanjšalo za skoraj 21.500. Najbolj se je zmanjšalo število zasedenih delovnih mest v dejavnosti gostinstvo, in sicer za 18,2 odstotka (za približno 5700 oseb), v predelovalnih dejavnostih pa za 2,5 odstotka, kar je skoraj 4900 manj kot jih je bilo pred enim letom.